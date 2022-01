Rifles Concressault Concressault Catégories d’évènement: Cher

Concressault

Rifles Concressault, 6 mars 2022, Concressault. Rifles Concressault

2022-03-06 14:30:00 – 2022-03-06

Concressault Cher Concressault Rifles organisées par le Comité des fêtes de Concressault au Centre socio-culturel.

Les profits seront reversés au profit du CCAS communal. alain.le-gourierec@orange.fr +33 2 48 73 79 94 Rifles organisées par le Comité des fêtes de Concressault au Centre socio-culturel.

Les profits seront reversés au profit du CCAS communal. ©pixabay

Concressault

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Concressault Autres Lieu Concressault Adresse Ville Concressault lieuville Concressault

Concressault Concressault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/concressault/