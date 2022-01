Rien dans ton folk Oizon, 20 mai 2022, Oizon.

Rien dans ton folk Oizon

2022-05-20 20:00:00 – 2022-05-20

Oizon Cher Oizon

Une partie du répertoire rend hommage aux plus grands noms de la folk-music tel Neil Young, Johnny Cash, Hank Williams, etc… Guitare, banjo et contrebasse vous donnent la marche à suivre. Direction la piste, le popotin en guise de métronome ! A chacun son personnage, les 3 musiciens font preuve d’humour, de sens de l’improvisation et de fantaisie pour haranguer le public déjà conquis par leur énergie communicative… Avec ces trois gaillards-là, c’est à une crise de bougeotte que le public est convié, car s’il n’y a « Rien-dans-ton-folk », il y a « tout-dans-tes-pieds »… RIEN DANS TON FOLK, ça sent le bayou et les chaussettes sales !!!

Avec énergie et justesse, RIEN DANS TON FOLK transforme les hits et autres tubes 70/80 à la sauce folk/country made in the U.S.

+33 2 48 58 07 05

CDC Sauldre et Sologne

Oizon

dernière mise à jour : 2022-01-18 par