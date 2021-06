Saint-Péran Salle de la Gonelle,Saint Péran Ille-et-Vilaine, Saint-Péran Rich’ESS en Brocéliande – Initiatives collectives et inspirantes Salle de la Gonelle,Saint Péran Saint-Péran Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vendredi 18 Juin à 20h au cinéma de Plélan-Le-Grand * projection du documentaire ‘Nouvelle Cordée’ de Marie-Monique Robin qui présente l’initiative ‘Territoire zéro chômeur de longue durée’ * suivi d’un échange avec les projets Tezea de Pipriac-St Ganton et Les faisous de l’Oust de l’Oust à Brocéliande communauté Samedi 19 juin de 9h30 à 20h à Saint Péran: * Témoignages-échanges d’entreprises de l’ESS sur le fonctionnement en collectif dans des entreprises de l’ESS et la construction de projet de coopération sur un territoire * Ateliers, stands sur l’agriculture&l’alimentation, les précarités, les mobilités et l’économie circulaire * Clôture avec un apéritif musical * En présence de l’artiste Marie Chiff’mine qui nous apportera son regard amusé tout au long de la journée * Repas offert aux participants Pour participer à cet évènement, merci de vous inscrire sur [CE LIEN](https://framaforms.org/richess-en-broceliande-initiatives-collectives-et-inspirantes-vendredi-18-et-samedi-19-juin) Le programme détaillé définitif sera bientôt visible sur [notre Site Internet](https://ess-broceliande.bzh/actualites/rich-ess-en-broceliande-initiatives-collectives-et-inspirantes-vendredi-18-et-samedi-19-juin-3)

L’objectif de cet évènement est de vous faire mieux comprendre ce qu’est l’économie sociale et solidaire et découvrir des initiatives d’ici et d’ailleurs Salle de la Gonelle,Saint Péran Rue de la Cour És Dames, 35380 Saint-Péran Saint-Péran Ille-et-Vilaine

