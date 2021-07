RezzO 61 – Présentation de la Saison culturelle 2021-2022 Domfront en Poiraie, 7 septembre 2021, Domfront en Poiraie.

RezzO 61 – Présentation de la Saison culturelle 2021-2022 2021-09-07 20:00:00 20:00:00 – 2021-09-07 23:00:00 23:00:00 Place Burgwedel (champ de foire) Domfront

Domfront en Poiraie Orne Domfront en Poiraie

RezzO61 vous dévoile les nombreux rendez-vous qui jalonneront cette nouvelle saison toute particulière. Les spectacles dans le cadre de la saison tout public vous seront présentés, tout comme les expositions en lien avec le FDAC et le festival des Racont’arts proposé par la Médiathèque départementale de l’Orne.

La soirée se poursuivra en musique avec Abel Chéret

Auteur, compositeur et interprète, Abel Chéret a sorti un premier album remarqué en 2020, Amour ultra chelou. Avec ses mélodies irrésistibles, ses rythmes tropicaux et sa jolie plume, Abel Chéret trouve un bel équilibre entre musique actuelle et variété intemporelle.

+33 2 33 81 23 13 https://culture.orne.fr/rezzo-61-vous-donne-rendez-vous-le-7-septembre-pour-le-lancement-de-sa-saison-culturelle

