Révolutions digitale, sociétale, environnementale font-elles bon ménage ? Audencia Business School, 23 septembre 2021, Nantes.

2021-09-23

La révolution digitale en cours transforme notre société, la nature du travail humain et accorde une place prépondérante à la machine (algorithmes d’IA et Big Data, IoT pour la collecte des données massives, plateformes de cloud computing, etc). Dans ce contexte, l’équation à résoudre consiste à imaginer un nouvel espace de communication et de collaboration entre l’homme et la machine. Mais révolutions sociétale, environnementale et digitale font-elles bon ménage ? Jamais inutile en effet de rappeler que le numérique, c’est aussi du télétravail à haute dose, des usines et espaces de travail hyperconnectés et contrôlés, des déchets électroniques, l’obsolescence programmée, une consommation énergivore d’internet produisant quantité de gaz à effet de serre… Plusieurs interrogations légitimes sur le sort de l’humain dans cette révolution digitale se posent… Dans le cadre de Nantes Digital Week

