du lundi 5 juillet au dimanche 11 juillet à Marché des Douves

Une semaine d’ateliers, de tables-rondes, de rencontres, de spectacles et représentations artistiques, de joie de se retrouver pour comprendre les enjeux, découvrir des possibles, s’émouvoir et se préparer au passage à l’action. Du 5 au 11 juillet

L’accès au festival est libre, mais certains ateliers ont un nombre de places limités réservables sur inscription.

Bordeaux Bascule organise une semaine de manifestation festive et engagée pour sensibiliser et donner envie d’agir sur les enjeux climat et biodiversité Marché des Douves 4 rue des Douves, 33800 Bordeaux Bordeaux Saint-Michel Gironde

