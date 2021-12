Roubaix La Piscine de Roubaix Nord, Roubaix Revisiter • Hip Open Dance La Piscine de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

La Piscine de Roubaix, le samedi 29 janvier 2022 à 20:00

En collaboration avec la **Piscine de Roubaix** Enfant de Roubaix, Brahim Bouchelaghem propose de revisiter son répertoire chorégraphique pour les 20 ans du Musée La Piscine, autour des pièces Zahrbat, Sillons, Tracks et Usure. Entre performance et poésie, Brahim nous emmène dans son univers, à la croisée de danse hip hop et danse contemporaine entouré des danseurs fidèles de la compagnie Zahrbat. Les tableaux chorégraphiques, alternance entre solo et groupe, vont défiler dans ce cadre exceptionnel le temps d’une soirée. ### Mais aussi avec la compagnie Zahrbat **Mercredi 26 janvier – 14h30 & 20h – Le FLOW** [Almataha – spectacle jeune public](https://flow.lille.fr/almataha-hip-open-dance) —- _Dans le cadre de_ [_Hip Open Dance_](https://flow.lille.fr/hip-open-dance-2022)_, festival des danses Hip Hop, du 14 janvier au 6 février_

