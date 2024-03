Marché de printemps Grand’Place Roubaix, dimanche 5 mai 2024.

Marché de printemps Le marché de printemps, plantes et zéro déchet, revient sur la Grand-Place de Roubaix ! Dimanche 5 mai, 10h00 Grand’Place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-05T10:00:00+02:00 – 2024-05-05T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-05T10:00:00+02:00 – 2024-05-05T18:00:00+02:00

Fleurs, arbres et arbustes d’ornement, plantes en pots, plants de légumes ou encore fleurs séchées, retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour votre jardin, votre balcon et même votre intérieur.

Profitez des animations et ateliers gratuits autour du végétal et zéro déchet toute la journée !

Retrouvez également des stands gourmands et de restauration, pour vous régaler dans une ambiance conviviale et champêtre !

Grand’Place Grand Place, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France 03 20 66 46 00 https://www.ville-roubaix.fr/ https://www.facebook.com/mairie.roubaix;https://twitter.com/roubaix Desservie par la station de métro « Roubaix Grand’Place » depuis 1999, la Grand’Place de Roubaix est un espace public qui relie l’Hôtel de ville, l’église Saint-Martin, la Grande Rue et l’avenue Lebas, axe qui mène à la gare ferroviaire. Ses pavés accueillent régulièrement de grands évènements qui contribuent à la notoriété de la ville : le festival des cultures urbaines #Xu, le festival à l’accordéon, le NRJ music Tour, la patinoire, etc. Métro : ligne 2 – arrêt Roubaix Grand’Place

zéro déchet plantes

Amandine Derachinois – Ville de Roubaix