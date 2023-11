37e – Paris-Roubaix Cyclotourisme Vélodrome de Roubaix – André Pétrieux, Parc des sports Roubaix, 5 mai 2024, Roubaix.

37e – Paris-Roubaix Cyclotourisme Dimanche 5 mai 2024, 05h00 Vélodrome de Roubaix – André Pétrieux, Parc des sports

Ouvert à tous types de vélo.

Quatre distances sont proposées :

LA LEGENDE de 210 km

Très proche du parcours de la course professionnelle (58 km de pavés – 37 secteurs pavés – Dénivelé 1200 m), départ de BOHAIN EN VERMANDOIS

LE DEFI de 170 km

Plus court mais pas facile (45 km de pavés – 29 secteurs pavés – Dénivelé 800 m), départ de WALLERS

LE FINAL de 115 km

Pour les moins aguerris (35 km de pavés – 23 secteurs pavés – Dénivelé 350 m), départ de WALLERS

LA BOUCLE DECOUVERTE de 70 km

Pour découvrir les pavés (10 km de pavés – 9 secteurs pavés – Dénivelé 250 m), départ de ROUBAIX

Les inscriptions en ligne sont ouvertes

SERVICES INCLUS DANS L’INSCRIPTION

Plaque de cadre numérotée

Carte de Route

Parcours fléché

Transport petit bagage vers l’arrivée

Photographe sur le parcours (photos payantes)

Ravitaillement important sur les points d’accueil

Stand petite mécanique sur les points d’accueil

Une portion de frites et une boisson à l’arrivée

Un cadeau souvenir à l’arrivée à chaque participant + cadeau spécifique aux féminines

Arrivée sur le Vélodrome de Roubaix avec tour de piste

Douche dans les célèbres « Douches Coureurs Paris-Roubaix »

TARIFS pour inscription jusqu’au 21 avril 2024 :

Départ de Bohain En Vermandois (210 km) : 24 €

Départ de Wallers-Arenberg (170 km) : 17 €

Départ de Wallers-Arenberg (115 km) : 11 €

Départ de Roubaix (70 km) : 7 €

REMISE de 3 € pour les licenciés FFCT sur présentation de la licence 2024 à l’arrivée

Une permanence d’inscription sera ouverte au Local Cyclo du Parc des Sports de Roubaix tous les vendredis de 18h à 19h de début janvier jusqu’au 20 mai 2022.

VENEZ A PLUSIEURS

Trois trophées sont proposés : clubs, entreprises et jeunes qui récompenseront les équipes de chaque catégorie les mieux représentés.

Informations complètes sur notre site :

https://vc-roubaix-cyclo.fr/

En 1914, la ville envisage de créer un centre sportif populaire.

Elle confie le projet dès 1923 à l'architecte J Gréber, auteur du plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension de la ville. A la vocation sportive de l'équipement s'ajoutent les préoccupations sociales et hygiénistes défendues par Léandre Dupré et Jean Lebas. C'est pourquoi le parc des sports abrite une colonie de vacances et une école de plein air destinée aux enfants malades.

Elle confie le projet dès 1923 à l’architecte J Gréber, auteur du plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension de la ville. A la vocation sportive de l’équipement s’ajoutent les préoccupations sociales et hygiénistes défendues par Léandre Dupré et Jean Lebas. C’est pourquoi le parc des sports abrite une colonie de vacances et une école de plein air destinée aux enfants malades.

Ce n’est qu’en 1935, que le parc est transformé en vélodrome.

Celui-ci accueillera pour la première fois en 1942, l’arrivée du Paris-Roubaix, célèbre course créée par deux industriels roubaisiens. En 1996, à l’occasion de la centième année du Paris-Roubaix, un secteur pavé est créé dans l’avenue Alfred Motte et baptisé du nom du seul vainqueur roubaisien : Charles Crupelandt. Depuis avril 2002, année de la centième édition, les noms des vainqueurs du Paris-Roubaix ont été gravés sur ce secteur pavé.

Vélo Pavés

