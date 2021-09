Saint-Bris-le-Vineux Saint-Bris-le-Vineux Saint-Bris-le-Vineux, Yonne Rêveries d’automne Saint-Bris-le-Vineux Saint-Bris-le-Vineux Catégories d’évènement: Saint-Bris-le-Vineux

Yonne

Rêveries d’automne Saint-Bris-le-Vineux, 2 octobre 2021, Saint-Bris-le-Vineux. Rêveries d’automne 2021-10-02 10:00:00 – 2021-12-31 18:30:00 Galerie Saint-Pierre 68 rue Saint-Pierre

Saint-Bris-le-Vineux Yonne Saint-Bris-le-Vineux Venez découvrir ou redécouvrir les œuvres de Georges et Tristan Hosotte sur le thème de l’automne. +33 3 86 33 27 96 https://www.hosotte.com/ Venez découvrir ou redécouvrir les œuvres de Georges et Tristan Hosotte sur le thème de l’automne. dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Bris-le-Vineux, Yonne Autres Lieu Saint-Bris-le-Vineux Adresse Galerie Saint-Pierre 68 rue Saint-Pierre Ville Saint-Bris-le-Vineux