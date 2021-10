Réveillon du 1er de l’An Saint-Nazaire Saint-Nazaire, 31 décembre 2021, Saint-NazaireSaint-Nazaire.

Pour la soirée du vendredi 31 décembre, J EVENT fera les choses en grand ! Nous avons investi le complexe de la Bioune à Saint Nazaire (30200) afin de vous offrir une soirée de rêve pour bien commencer cette année.Au programme : un voyage musical des années 60 à nos jours ! Rock n roll, disco, funk, new wave, pop rock, dance, techno, électro, latino, RnB, variété française… tous les ingrédients sonores seront réunis pour vous faire passer une super soirée sur le dancefloor au rythme d’une mise en lumière particulièrement travaillée !Que donne comme droits le prix d’entrée ?– La soirée DJ– Un buffet entièrement fait maison avec apéritif, buffet d’entrées, buffet de plats et buffet de desserts.– Boissons à volonté (vin, bière, whisky, vodka, martini, soft, cocktails)– Ouverture des portes : 19h30 // jusqu’à environs 4h du matin– Les bulles de minuit dans des coupes, les étincelles pour se souhaiter la bonne année tout en joie ! Comment réserver ?3 possibilités s’offrent à vous :– Réservation par CB en ligne : en cliquant ici (paiement sécurisé via YUTICKET) NE PAS PRENDRE L’OPTION « billet mobile », nous aurons la liste !!!!– Réservation en espèce :– Nous contacter par téléphone au 0646799474– Nous contacter par mail à fred@jevent.fr (oui bonjour, moi c’est Frédéric au passage mais on aura tout le temps de se présenter ce soir là)Et parce que l’on n’a pas à choisir entre être parents et sortir, les enfants de moins de 12 ans ne payent pas leur place et peuvent venir avec leurs parents !!!

