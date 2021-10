Réveillon 2022 – Soirée dansante Ecole de danse Mansouri Dijon, 31 décembre 2021, Chenôve.

**Réveillon de la Saint-Sylvestre 31/12/21 de 22h30 jusqu’à l’aube** et ouvert à tous. Soirée dansante (sans repas)… pour finir 2021 et débuter l’année 2022 en musique. Ambiance festive assurée ! Boissons, gâteaux, café, friandises, gourmandises et accompagnements… à discrétion ! Venez faire la dernière fiesta de l’année avec des danses actuelles, disco, rock n’roll, valse, paso doble, tango, madison, kuduro, country, latines (cha cha, rumba…), zouk, bachata, salsa… Une coupe de champagne vous sera offerte à minuit pour passer à la nouvelle année ! Tarifs : 25 € et avec tarifs Enfants et Ados 15 rue Edmond Voisenet 21000 Dijon

Ecole de danse Mansouri Dijon 15 rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon Chenôve



