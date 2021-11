Saint-James Saint-James Manche, Saint-James Réveillon 2021 Saint-James Saint-James Catégories d’évènement: Manche

Saint-James

Réveillon 2021 Saint-James, 31 décembre 2021, Saint-James. Réveillon 2021 Saint-James

2021-12-31 20:00:00 – 2021-12-31

Saint-James Manche Spectacle – dîner – soirée dansante.

Orchestre Thierry Tacinelli – repas confectionné par le restaurant Le Lion d’Or.

1ère partie : spectacle attractif et visuel « Tous à bord ».

2ème partie : soirée dansante et attractive.

amicaleconquerante@gmail.com +33 6 50 51 83 68

