Rêve de Pierres La Machinerie, 24 août 2021-24 août 2021, Homécourt.

Rêve de Pierres

du mardi 24 août au samedi 28 août à La Machinerie

Une résidence pour continuer à construire la cabane du triptyque de création autour du Palais Idéal du Facteur Cheval, dans l’optique de la tournée 21-22 de Rêve de Pierres (à partir de trois ans), et la préfiguration de Rêve d’air (à partir de 9 mois). Rêve de pierres est un hommage poétique et sensible au Palais Idéal du facteur Cheval qui a bâti pendant 33 années de sa vie, seul la nuit avec les pierres ramassées sur sa tournée, un incroyable palais tout droit sorti de son imaginaire. Une femme et un homme se mettent au travail. Elle, fabrique un palais tout droit sorti de sa kora fait de musique et de chants poétiques. Lui, suit le fil du caillou à l’origine de tout commencement, en révèle les matières et bâtit de ses mains. Ensemble, ils tracent des lignes, nouent des tissus, sculptent la matière, la lumière, les mots, les sons. Au fil du spectacle naît une cabane. Une cabane poétique, lieu de tous les possibles pour s’émerveiller et rêver à un monde plus sensible. Que celui qui n’a jamais rêvé nous jette la première pierre !

prévenez nous si vous souhaitez rencontrer l’équipe au travail !

Cie la Tortue – Delphine Noly

La Machinerie place leclerc homécourt Homécourt Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-24T09:00:00 2021-08-24T18:00:00;2021-08-25T09:00:00 2021-08-25T18:00:00;2021-08-26T09:00:00 2021-08-26T18:00:00;2021-08-27T09:00:00 2021-08-27T18:00:00;2021-08-28T09:00:00 2021-08-28T18:00:00