Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Réussir le développement de son activité professionnelle culturelle par l’entrepreneuriat collectif ! Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Réussir le développement de son activité professionnelle culturelle par l’entrepreneuriat collectif ! Cité des Sciences et de l’Industrie, 23 juin 2021-23 juin 2021, Paris. Réussir le développement de son activité professionnelle culturelle par l’entrepreneuriat collectif !

le mercredi 23 juin à Cité des Sciences et de l’Industrie

Moment d’information sur le fonctionnement de la coopérative et le statut d’entrepreneur-salarié, la réunion d’information collective est aussi un temps de rencontre avec un membre de l’équipe de la CAE CLARA, coopérative culturelle, et avec d’autres entrepreneurs qui se posent les mêmes questions que vous. A l’issue de cette rencontre, vous pourrez fixer un rendez-vous individuel avec un membre de l’équipe de la CAE. **Batiment**: En ligne **Thèmes**: Metiers – emploi – formation **Activités**: Activités et animations [En savoir plus](https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/ateliers-collectifs/) 14h30-16h30 [VISIO] Séance d’information sur le statut d’entrepreneur salarié et la coopérative culturelle CAE CLARA. Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-23T14:30:00 2021-06-23T16:30:00;2021-06-23T14:30:00 2021-06-23T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des Sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des Sciences et de l'Industrie Paris