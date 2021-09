Réunion publique Pirmil-Les-Isles, 7 septembre 2021, .

2021-09-07

Horaire : 18:30 21:00

Gratuit : non

À cheval sur Rezé, Nantes et Bouguenais, la ZAC Pirmil – Les Isles est le premier projet de renouvellement urbain intercommunal porté par Nantes Métropole. Avec 4 000 nouveaux logements, 2000 emplois supplémentaires, des services et équipements publics, une valorisation environnementale du site… La ZAC Pirmil – les Isles apportera sa pierre à l’accueil des nouveaux habitants attendus sur la métropole nantaise d’ici 2030. Pour lancer cette phase opérationnelle, les élus de Nantes Métropole, Rezé et Nantes portent une démarche volontariste de concertation auprès des potentiels habitants et usagers du futur quartier. Ce processus est piloté par Nantes Métropole Aménagement, missionné par Nantes Métropole pour réaliser la ZAC avec les communes. Pour en savoir plus, rendez-vous à la réunion publique de présentation des avancements du projet et de la démarche de concertation, en présence de Frédéric Bonnet, architecte urbaniste, de Sylvanie Grée, paysagiste, de Florian Dupont, expert de la transition écologique et de Grégoire Alix-Tabeling, en charge de la concertation citoyenne. En présence de : PASCAL PRAS, Vice-président de Nantes Métropole en charge de l’Habitat, Projets urbains et Urbanisme durable HERVÉ NEAU, Maire de Rezé et THOMAS QUÉRO, Adjoint à la Maire de Nantes, en charge de la Forme de la ville, Urbanisme durable, Projets urbains et Travaux

