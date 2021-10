Châteaudun Campus les Champs du Possible Châteaudun, Eure-et-Loir Réunion d’information – Living Lab Campus les Champs du Possible Châteaudun Catégories d’évènement: Châteaudun

Réunion d'information – Living Lab

Campus les Champs du Possible, le jeudi 28 octobre à 18:30

Les Champs du Possible, lieu unique visant à réinventer l’agriculture du futur, a créé une nouvelle activité au sein de l’association : un Living-Lab au service de la transition énergétique et agroécologique. —————————————————————————————————————————————————————————————————————- ### Le panel citoyen qui constituera et fera vivre ce Living-Lab, se réunira pour la première fois le jeudi 28 octobre 2021, à 18 heures 30, au Campus. Suite à la campagne de recrutement qui a été initiée par l’équipe de l’association les Champs du Possible, 20 citoyens du territoire se sont pour le moment inscrits pour participer au Living Lab du Possible. Ils se rassembleront le 28 octobre prochain, dès 18 heures 30, au Campus les Champs du Possible. Cette première réunion permettra de faire connaissance de manière conviviale avec l’équipe d’animation. Le panel citoyen se verra également présenter la méthode d’innovation collective qui sera mise en place, ainsi que les dates des futurs ateliers et visites de sites. **Réunion d’information ouverte à tous !** Les citoyens potentiellement intéressés par le projet sont conviés à participer à cette réunion d’information. Il sera toujours possible d’intégrer le panel citoyen du Living Lab au cours de l’année, pour les éventuels retardataires. **Inscriptions et informations** Une page Facebook dédiée au Living-Lab a récemment été créée, @Living Lab du Possible. Elle permettra de diffuser les informations pratiques relatives aux futurs ateliers de co-création et d’expérimentation. **Inscription au Panel Citoyen :** [https://lnkd.in/dy2d4jGs](https://lnkd.in/dy2d4jGs) **Inscription à la réunion d’information :** [https://docs.google.com/forms/d/](https://docs.google.com/forms/d/) e/1FAIpQLSeG4T75v-qUa3dbxwvEBFr_mymgWqjeTTLwmzfI3HsdzUmvg/viewform?usp=pp_url **Informations complémentaires :** champsdupossible.wixsite.com/livinglab **Contact dédié :** livinglab@campusleschampsdupossible.com PS : Parlez-en autour de vous ! Vos amis, familles, voisins, connaissances .. sont les bienvenus !!!

Entrée libre

Vous vivez à Châteaudun ou dans les communes environnantes ? Vous êtes intéressés par la transformation de votre territoire ? Par la transition agroécologique et énergétique ? Rejoignez nous !​ Campus les Champs du Possible 2 Route de Mondoucet Châteaudun Saint-Jean Eure-et-Loir

2021-10-28T18:30:00 2021-10-28T20:30:00

