Cotignac Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac, Var Retraite diocésaine pour les enfants Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac Catégories d’évènement: Cotignac

Var

Retraite diocésaine pour les enfants Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 24 novembre 2021, Cotignac. Retraite diocésaine pour les enfants

du mercredi 24 novembre au vendredi 26 novembre à Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces

### **Pour les enfants du CE1 au CM2** Cette retraite annuelle est porposée par les sœurs apostoliques de Saint-Jean à Villecroz. Pour éveiller ou intensifier leur lien personnel avec le Christ nous proposons aux enfants du diocèse de vivre une retraite au sanctuaire Notre-Dame de Grâces à Cotignac (83) : temps de prière, de louange, d’adoration, messe, catéchèses par tranche d’âge, balades, jeux, bricolages, veillées … Les enfants sont attendus au Foyer de la Sainte-Famille (fléchage prévu) le mercredi 3 novembre entre 9h et 9h45 et seront disponibles pour repartir le vendredi 5 novembre après la veillée festive où les parents sont invités. Elle commencera à 20h et se terminera à 21h15. ### [**Télécharger le tract**](https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2021/09/3JPJ-2021.pdf) ### **Renseignements et inscriptions :** Sœur Claire-Aimée : 07 82 68 23 98 ou [troisjourspourjesus@gmail.com](mailto:troisjourspourjesus@gmail.com) ### Attention, nombre de places limité ! ### [**Dossier d’inscription à télécharge ici**](http://troisjourspourjesus.jimdofree.com/)

Sur inscription

Trois jours pour Jésus, pour éveiller ou intensifier leur lien personnel avec le Christ Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 1785 Chemin Notre Dame 83570 Cotignac Cotignac Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T09:00:00 2021-11-24T23:59:00;2021-11-25T00:00:00 2021-11-25T23:59:00;2021-11-26T00:00:00 2021-11-26T21:15:00

Détails Catégories d’évènement: Cotignac, Var Autres Lieu Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Adresse Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, 1785 Chemin Notre Dame 83570 Cotignac Ville Cotignac lieuville Cotignac - Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Cotignac