Rejoins le groupe Claire de Castelbajac, des jeunes filles de 10-16 ans, motivée et pleines de joie, pour une retraite de fin d’année au prieuré de Saint-Quentin-sur-Indrois. Début : 04 juillet, 11h, pour la première messe de Frère Benoît-Kizito Fin : 08 juillet, 19h Tarif : 40€ Inscription auprès de Sylvie Vivier: [[silvivivier@gmail.com](mailto:silvivivier@gmail.com)](mailto:silvivivier@gmail.com) **(Attention: nombres de places limitées!!)**

Retraite de fin d’année avec le groupe Claire de Castelabajac Maison Saint Jean – Les Roches 37310 Saint Quentin sur Indrois Saint-Quentin-sur-Indrois Les Penteries Indre-et-Loire

