Retour vers le passé Solutré-Pouilly, 26 octobre 2021, Solutré-Pouilly.

Retour vers le passé 2021-10-26 14:30:00 – 2021-10-26 15:30:00 Route du Musée Musée de Préhistoire

Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

8 8 EUR Au cours d’expériences inhabituelles et sensorielles, utilisez tous vous sens pour remonter le temps et vous laisser porter, imaginer et rêver… Spécialement pensée pour les familles, cette aventure saura vous faire plonger 30 000 ans en arrière !

Sur réservation sur rochedesolutre.com

À partir de 3 ans, enfant accompagné d’un adulte

+33 3 85 35 83 23 https://www.rochedesolutre.com/

