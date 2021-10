Retour de la fête du jeu ! Salle des Fêtes Escalquens, 16 octobre 2021, Escalquens.

Retour de la fête du jeu !

Salle des Fêtes Escalquens, le samedi 16 octobre à 15:00

Le 16 octobre 2021, la fête du jeu d’Escalquens fait son grand retour, de 15h à 20h, à la salle des fêtes. Pour cette journée, une centaine de jeux (catégories enfants, famille et experts) seront disponibles en libre-service, sous l’assistance de bénévoles présents en appui, pour conseiller les joueurs et leur expliquer les règles, au besoin. L’occasion pour petits et grands (dès 3 ans), novices ou passionnés, de rencontrer d’autres joueurs en partageant des parties. Pour ceux désireux de se challenger, des mini tournois seront organisés sur des jeux de niveau facile où les gagnants remporteront des petits lots ou des abonnements annuels à la Ludothèque. Et, pour plus de convivialité, une buvette (sans alcool) sera tenue par le comité des fêtes qui proposera café, sirops, confiseries et petits gâteaux cuisinés par des adhérents sympathiques de la ludothèque. Pour plus de renseignements, pour participer en tant que bénévole ou apporter des gâteaux, n’hésitez pas à vous faire connaître en écrivant à [ludotheque@escalquens.fr](mailto:ludotheque@escalquens.fr)

Entrée libre, sans inscription. Pass sanitaire obligatoire.

