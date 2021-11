Nantes Musée d'arts de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Restitution du projet Papier Baleine / « À la mode. L’art de paraître au 18e siècle » Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Restitution du projet Papier Baleine / « À la mode. L’art de paraître au 18e siècle » Musée d’arts de Nantes, 6 décembre 2021, Nantes. 2021-12-06

Horaire : 11:00 19:00

Gratuit : non Accès libre à la Salle 11 du Palais (sur présentation d’un billet d’entrée au musée à l’entrée du parcours des collections permanentes). Dans le cadre du programme Connivences initié par la ville de Nantes, les classes de CE2 des écoles Jacques Tati et Ledru-Rollin ont travaillé tout au long de l’année scolaire 2020-2021 à la confection de costumes en papier inspirés par la mode du 18e siècle. Venez découvrir le résultat de ce projet mené avec le concours de la costumière Louise Hochet, grâce à un accrochage temporaire au cœur du musée. Rendez-vous dans la Salle 11 du Palais. Musée d’arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien 02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/connivences

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musée d'arts de Nantes Adresse 10 Rue Georges Clemenceau Ville Nantes lieuville Musée d'arts de Nantes Nantes