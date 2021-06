Moirans-en-Montagne Musée du jouet Jura, Moirans-en-Montagne Restitution de « La classe, l’oeuvre » 2021 (projet « Corps en mouvement ») Musée du jouet Moirans-en-Montagne Catégories d’évènement: Jura

Moirans-en-Montagne

[Site internet du musée du Jouet](http://www.musee-du-jouet.com) ([www.musee-du-jouet.com](http://www.musee-du-jouet.com)). Les élèves de la classe ULIS de l’école des Avignonnets à Saint-Claude ont reçu la visite d’une médiatrice du musée. Ils ont pu découvrir le fonctionnement de plusieurs jouets optiques à l’aide de fac similés. Ils ont ensuite réalisé un thaumatrope et des bandes de praxinoscope. Ces dernières ont été photographiées et transposées en gif pour être visibles de tous sans l’appareil optique. Découvrez les réalisations des élèves dans le cadre du projet La classe l’oeuvre « Jouets optiques » réalisé en 2021. Musée du jouet 5 rue du Murgin, 39260 Moirans-en-Montagne Moirans-en-Montagne Jura

