Brocante de la Saint-Brice Restigné, 19 novembre 2023, Restigné.

Restigné,Indre-et-Loire

Dimanche, c’est la Saint-Brice à Restigné !

La traditionnelle brocante automnale accueillera près de 200 exposants professionnels et particuliers, ainsi qu’un invité d’honneur qui devrait être de la partie… le soleil !.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. EUR.

Restigné 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Sunday is Saint-Brice day in Restigné!

The traditional autumn flea market will welcome nearly 200 professional and private exhibitors, as well as a guest of honor who should be there… the sun!

¡El domingo es el día de Saint-Brice en Restigné!

El tradicional mercadillo de otoño acogerá a casi 200 expositores profesionales y particulares, además de un invitado de honor que no podía faltar… ¡el sol!

Am Sonntag ist Saint-Brice-Tag in Restigné!

Der traditionelle Herbstflohmarkt wird fast 200 professionelle und private Aussteller begrüßen, sowie einen Ehrengast, der mit von der Partie sein sollte: die Sonne!

Mise à jour le 2023-11-09 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE