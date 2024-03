American Touraine Festival Bléré, mercredi 8 mai 2024.

American Touraine Festival, premier festival de Rock’n Roues organisé par Mad Skulls Family.

Concert de rock, exposition de motos Harley Davidson et autres, exposition de voitures vintage, exposition de camions américains, exposition de voitures de luxe, exposition de mobylettes et solex, run entre

Concert de rock, exposition de motos Harley Davidson et autres, exposition de voitures vintage, exposition de camions américains, exposition de voitures de luxe, exposition de mobylettes et solex, run entre Bléré et Loches, stages de danse, animations diverses, food truck etc. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08

fin : 2024-05-09

Rue de la Gâtine

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication@blere-touraine.com

