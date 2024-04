Cérémonie du 08 mai 1945 Saint-Christophe-sur-le-Nais, mercredi 8 mai 2024.

Cérémonie du 08 mai 1945 Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire

Après plus de cinq ans de longs combats sur le continent européen coûtant la vie à des dizaines de millions d’hommes, de femmes et d’enfants, l’Allemagne capitule sans condition, un premier acte est signé à Reims

dans la nuit du 6 au 7 mai, le deuxième acte sera signé à Berlin le 8 mai 1945 à 23h01.

dans la nuit du 6 au 7 mai, le deuxième acte sera signé à Berlin le 8 mai 1945 à 23h01. Officiellement, la guerre en Europe prend fin. En France, le 8 mai est un jour férié d’hommage national en mémoire de la seconde guerre mondiale et de ses combattants.

Déroulement de la cérémonie de commémoration organisée par la commune avec, à ses côtés, les anciens combattants :

• Rassemblement devant la mairie à 9h

• Hommage à mademoiselle Elisabeth Le Port

• Défilé jusqu’au monument aux morts

• Discours et dépôt de gerbes

• Vin d’honneur à la salle socioculturelle du foyer .

Début : 2024-05-08 09:00:00

fin : 2024-05-08 10:30:00

32 Rue du Val-Joyeux

Saint-Christophe-sur-le-Nais 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@mairie-saintchristophesurlenais.fr

