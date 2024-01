Conférence sur l’année 1944 Azay-sur-Indre, mardi 7 mai 2024.

Conférence sur l’année 1944 Azay-sur-Indre Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07 18:00:00

fin : 2024-05-07 20:00:00

Docteur en histoire et directeur des éditions Lamarque, Eric Labayle sera à Azay-sur-Indre pour une conférence sur l’année 1944.

Cette conférence sera associée à l’exposition sur le débarquement du 6 juin 1944 et sur « La seconde guerre mondiale à travers la presse en 1944 ».

4 Rue des Sources

Azay-sur-Indre 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mairie-dazay-sur-indre@wanadoo.fr



