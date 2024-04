Bram Van Velde Lithographies Chinon, mercredi 8 mai 2024.

Bram Van Velde Lithographies Chinon Indre-et-Loire

Mercredi

Exposition présentée par la ville de Chinon dans le cadre de la Fête de l’estampe, organisée en partenariat avec l’association La Main et la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire. Le visiteur est invité à explorer l’univers du peintre hollandais Bram Van Velde (1895-1981).

Exposition présentée par la ville de Chinon dans le cadre de la Fête de l’estampe, organisée en partenariat avec l’association La Main et la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire. Le visiteur est invité à explorer l’univers du peintre hollandais Bram Van Velde (1895-1981), l’une des références de l’art expressionniste abstrait du XXe siècle. Cet accrochage inédit, composé exclusivement de lithographies, met à l’honneur l’estampe et l’art abstrait grâce à la collection privée de Charles Hair ainsi que le prêt exceptionnel de la galerie Veyssière de Tours. Programme de la Fête de l’Estampe (du 7 mai au 8 juin) sur www.chinon-vienne-loire.fr EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 15:00:00

fin : 2024-06-08 19:00:00

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire culture@ville-chinon.com

L’événement Bram Van Velde Lithographies Chinon a été mis à jour le 2024-04-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme