Restaurer votre patrimoine ancien Mouthe

Mouthe

Restaurer votre patrimoine ancien Mouthe, 25 septembre 2021, Mouthe. Restaurer votre patrimoine ancien 2021-09-25 09:30:00 – 2021-09-25 12:30:00

Mouthe Doubs Mouthe Les règles d’urbanisme, la préservation du patrimoine et la prise en compte de l’environnement sont des enjeux majeurs qui encadrent souvent les projets de réhabilitation. Articuler ces trois dimensions afin de bien orienter son projet est désormais indispensable à toute réhabilitation réussie.

Mais quels sont les matériaux naturels ? Comment isoler la construction ? Où positionner de nouvelles ouvertures ? Quelles énergies choisir ? Comment récupérer l’eau de pluie ? etc.

Nous répondrons à toutes ces questions lors de cet atelier.

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Mouthe Autres Lieu Mouthe Adresse Ville Mouthe lieuville 46.71258#6.19412