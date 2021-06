Wittelsheim Musée de la Mine et de la Potasse Haut-Rhin, Wittelsheim Ressources de la Terre : roches et minéraux Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Wittelsheim

Musée de la Mine et de la Potasse, le mercredi 16 juin à 14:00

A vos marteaux et vos loupes binoculaires ! Les petits minéralogistes vont, à l’aide d’une clef de détermination, identifier différents minéraux et roches. Ils découvriront leurs utilisations et leurs propriétés mais aussi l’impact écologique et sanitaire de leurx exploitations. La séance se terminera par une enquête sur les roches.

Sur réservation

Atelier gratuit pour les enfants (7 à 12 ans) Musée de la Mine et de la Potasse 22 avenue Joseph-Else 68360 Wittelsheim

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-16T14:00:00 2021-06-16T16:00:00

