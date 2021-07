La Charité-sur-Loire Château saint Maurice La Charité-sur-Loire, Nièvre Résidence Jeunes artistes Château saint Maurice La Charité-sur-Loire Catégories d’évènement: La Charité-sur-Loire

Suite à la crise sanitaire, les enfants ont dû suivre un programme parfois lourd. Les familles sont donc renvoyées à leur capacité à suivre le travail de leurs enfants, en fonction de leurs disponibilités, de leur niveau de formation ; mais aussi de leur équipement informatique sur lequel repose les liens à distance avec leurs enseignants ou professeurs. Dans ce domaine, les disparités sont très grandes. Il est sûr que certains collégiens et lycéens n’ont pas suivi les devoirs donnés par leurs professeurs et cela pour différentes raisons : Les parents travaillent, la fracture numérique, la motivation du jeune, sans oublier les familles de migrants ayant parfois des difficultés pour appréhender la langue Française. Les projets mis en place permettront aux jeunes de travailler sur ces aspects à travers des activités ludiques mais tout en gardant une continuité pédagogique. Vous trouverez ci-joint les différents projets pour cet été et plus particulièrement durant le séjour : ⁃ Ateliers d’écriture et concert – réalisation d’une bande dessinée (résidence jeunes artistes au Château saint Maurice de La Charité sur Loire) ⁃ Générations connectées ⁃ Chantier jeunes (Les Remparts)

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

2021-07-26T09:00:00 2021-07-26T19:00:00;2021-07-27T09:00:00 2021-07-27T19:00:00;2021-07-28T09:00:00 2021-07-28T19:00:00;2021-07-29T09:00:00 2021-07-29T19:00:00;2021-07-30T09:00:00 2021-07-30T19:00:00

