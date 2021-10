Arles Les Alyscamps Arles, Bouches-du-Rhône Requiem de l’artiste Lee Ufan Les Alyscamps Arles Catégories d’évènement: Arles

Requiem de l’artiste Lee Ufan —————————– Après ses expositions au château de Versailles en 2014 et au centre Pompidou Metz en 2019, Lee Ufan écrit une nouvelle page de sa relation passionnée avec la France. Il présente l’exposition Requiem à la nécropole des Alyscamps dans le cadre des célébrations que la ville d’Arles organise cette année pour fêter les 40 ans de l’inscription de son riche patrimoine romain et roman sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Lee Ufan a composé un parcours constitué d’œuvres nouvelles, parfois inédites, spécialement pensé pour entrer en résonance avec la nécropole antique. L’artiste coréen entretient une relation forte avec la ville d’Arles depuis plusieurs décennies. Aux Alyscamps, site imprégné de spiritualité où l’on transportait jadis les dépouilles des défunts venues de loin pour y rejoindre leur dernière demeure, Lee Ufan a composé un « Requiem », constitué de 13 œuvres nouvelles spécialement conçues pour y entrer en résonance. Aux côtés des sarcophages antiques qui parsèment cette cité des morts, les Relatum (sculptures comprenant plusieurs éléments associés) de l’artiste entrent en dialogue avec ces pierres rectangulaires alignées sur l’allée qui mène à l’église Saint Honorat ou disposées dans les chapelles. « Les sépulcres font le sol tout bosselé » notait Dante dans son Enfer en parcourant la nécropole arlésienne. Lee Ufan, à la suite des peintres tels Van Gogh ou Gauguin également fascinés par leur poésie silencieuse, a respectueusement investi ces lieux ancestraux. Renseignements: Office de tourisme, 04 90 18 41 20 **Visite guidée : Tous les samedis du 30 octobre au 18 décembre de 15h30 à 16h30** Lieu fascinant et romantique, les Alyscamps ont inspiré de nombreux artistes : les poètes Dante Alighieri et Boccace ; les peintres van Gogh, Gauguin, Leo Lelée mais aussi le nabi Félix Valloton. Aujourd’hui, l’artiste Lee Ufan a créé des œuvres qui résonnent avec l’ancienne nécropole, découvrez-les en compagnie de votre guide et explorerez le site à travers ce nouveau regard. Visite comprise dans le billet d’entrée.

