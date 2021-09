Aulnay-sous-Bois PARC DÉPARTEMENTAL DU SAUSSET Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis Représentation théâtrale “OH, la belle verte !” PARC DÉPARTEMENTAL DU SAUSSET Aulnay-sous-Bois Catégories d’évènement: Aulnay-sous-Bois

PARC DÉPARTEMENTAL DU SAUSSET, le dimanche 19 septembre à 16:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, “Oh, la belle verte !” théâtre environnemental et musical fait la part belle aux forêts et biodiversité. Invités d’une émission en direct, des experts tentent d’expliquer l’apparition d’un gaz vert émanant de la Terre. Quand celui-ci vient envahir le plateau TV !! “Oh, la belle verte !” Évoque avec humour les enjeux vitaux que rencontre notre patrimoine de l’humanité… Ou comment prendre soin de la nature pour prendre soin de l’Homme ! Représentation suivie d’une rencontre avec les artistes.

Tout public

2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

