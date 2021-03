La baule Palais des Congrès Atlantia La baule, Loire-Atlantique Jérémy Ferrari, anesthésie générale Palais des Congrès Atlantia La baule Catégories d’évènement: La baule

Loire-Atlantique

Jérémy Ferrari, anesthésie générale Palais des Congrès Atlantia, 15 mai 2021-15 mai 2021, La baule. Jérémy Ferrari, anesthésie générale

Palais des Congrès Atlantia, le samedi 15 mai à 20:30

REPORT

====== ###

Les autorités annoncent un passage du département de Loire-Atlantique en « zone rouge » d’ici à ce week-end. Le spectacle de Jérémy Ferrari « Anesthésie Générale » qui devait avoir lieu ce samedi 12 septembre 2020 au Palais des congrès Atlantia à La Baule est annulé et reporté au **15 mai 2021**, en accord avec Darksmile Productions.



Nous vous invitons à conserver vos billets, qui resteront valables pour cette date de report ! Si vous souhaitez vous faire rembourser vos billets, vous pouvez le faire jusqu’au 29 octobre inclus : [se renseigner sur les modalités de remboursement](https://www.atlantia-labaule.com/fr/presse/38) Pour les billets achetés dans les points de ventes extérieurs (Fnac, Leclerc, Digitick…), merci de vous rapprocher des points de vente pour connaître les modalités de remboursement ou les conditions de report. En attendant de vous retrouver dans notre salle de spectacle, prenez soin de vous et de vos proches. Au plaisir de vous retrouver parmi nous, L’équipe du Palais des Congrès Atlantia La compagnie du Café-Théâtre en accord avec Kark Smile présente : Jérémy Ferrari, Anesthésie générale

Déconseillé aux moins de 12 ans Texte : Jérémy Ferrari

Mise en scène : Jérémy Ferrari

Collaboration artistique : Mickaël Dion Après la religion et la guerre, Jérémy Ferrari s’attaque à la santé !

Une nouvelle thématique explosive pour l’humoriste au succès retentissant : 300 000 spectateurs en salle, DVD de platine, spectacle de l’année et record de ventes en 2017, tournée à guichets fermés en France, en Suisse, en Belgique, au Québec et aux USA !

Le phénomène de l’humour revient avec le one man show le plus attendu de 2020. Réservations et informations

ATLANTIA : 02 40 11 51 51

Office de tourisme de la Baule : 02 40 24 42 51 REPORT Les autorités annoncent un passage du département de Loire-Atlantique en « zone rouge » d’ici à ce week-end. Le spectacle de Jérémy Ferrari « Anesthésie Générale » qui devait avoir lieu … Palais des Congrès Atlantia 119 Avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule La baule Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-15T20:30:00 2021-05-15T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: La baule, Loire-Atlantique Autres Lieu Palais des Congrès Atlantia Adresse 119 Avenue de Lattre de Tassigny 44500 La baule Ville La baule