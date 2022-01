REPORTÉ – Festival Offenbach : Offenbach, formidable homme de médias Le Havre, 5 février 2022, Le Havre.

REPORTÉ – Festival Offenbach : Offenbach, formidable homme de médias Le Havre

2022-02-05 20:00:00 – 2022-02-05

Le Havre Seine-Maritime Le Havre

Spectacle reporté à une date ultérieure.

En exclusivité pour ce festival, ce spectacle original dresse un portrait singulier de Jacques Offenbach : celui de l’homme médiatique et extraordinaire communicant.

Au travers de sa correspondance, de témoignages de l’époque et d’anecdotes en tous gens, on découvre comment l’amitié que le compositeur des Contes d’Hoffman entretient avec le fondateur du Figaro, Hippolyte de Villemessant, influence considérablement sa carrière de musicien et d’homme de théâtre.

On observe ainsi l’incroyable intelligence avec laquelle Offenbach joue avec la presse, dont il comprend l’importance capitale dans le développement de son œuvre. Une sélection de « pépites » lyriques, des airs les plus célèbres aux ensemble les plus inattendus, ponctue le récit pour illustrer le talent unique de cet artiste mercurien.

Cette exploration de la boîte crânienne du fondateur des Bouffes Parisiens, montrera qu’en plus d’être un incroyable compositeur, Offenbach fut un influenceur de génie. Un clin d’œil aux influenceurs et réseaux sociaux du 21ème siècle !

Ce spectacle, imaginé par Mathieu Herzog et Léo Doumène, est écrit par Elsa Rooke pour un récitant et trois artistes lyriques, et interprété par Léo Doumène et les chanteurs de l’Académie Philippe Jaroussky, avec Sarah Ristorcelli au piano.

Le samedi 5 février à 20h, au Théâtre de l’Hôtel de Ville du Havre.

