Répétitions publiques – Festival Musique aux 4 horizons Ronchamp, 2 août 2021, Ronchamp.

Répétitions publiques – Festival Musique aux 4 horizons 2021-08-02 10:00:00 – 2021-08-04 18:00:00 Colline Notre-Dame du Haut 13 route de la Chapelle

Ronchamp Haute-Saône

EUR 5 9 Dans le cadre de Musique aux 4 Horizons du 2 au 9 août, semaine musicale à cordes, les répétitions sont ouvertes au public aux horaires habituels d’ouverture soit de 10h à 18h, dernier accès à 17h30.

Incluses dans le droit d’entrée ou forfait « Musique aux 4 horizons »

Pour connaitre le planning des répétitions, il suffit de contacter

le service accueil de la Porterie au 03 84 20 65 13

Autres temps forts de Musique aux 4 Horizons 2021

>Jeudi 5 août – Besançon Centre Diocésain

à 16h – Conférence architecture et spiritualité pour les 10 ans du départ des sœurs Clarisse de Besançon pour le monastère de Ronchamp avec soeur Brigitte de Singly, Jean-Jacques Virot et Paul Vincent

à 18h – Florentine Mulsant : Création » Suite pour orchestre à cordes n°2 Op.92 – Commande M4H

Lili Boulanger : « D’un soir triste » – Transcription pour ensemble de cordes par Alex Nante Johannes Brahms : Sextuor à cordes no 1 en si bémol majeur opus 18

>Vendredi 6 août – Colline Notre-Dame du Haut

à 20h30 – Parcours musical et poétique

>Samedi 7 août – Colline Notre-Dame du Haut

à 16h – Conférence en musique de sœur Brigitte

à 17h00 – Clés d’écoute avec Camille Pépin

à 18h00 – Concert à la chapelle :

Lili Boulanger :« D’un matin de printemps » – Transcription pour ensemble de cordes par Alex Nante – Commande de M4H

Camille Pépin : Création Commande M4H – Le Concert Idéal – Festival International de Besançon

Franz Schubert: Quatuor à cordes en ré mineur D. 810 « La Jeune Fille et la Mort » -transcription pour 9 cordes

>Dimanche 8 août – Marast- Prieuré

à 17h30 – Rencontre avec Florentine Mulsant

à 18h00 Concert au Prieuré de Marast :

Lili Boulanger : « D’un matin de printemps » – Transcription pour ensemble de cordes par Alex Nante – Commande de M4H

Florentine Mulsant : Création « Sonate de Concert pour violon n°3 Op.100 »

Camille Pépin : Création Commande M4H – Le Concert Idéal – Festival International de Besançon

Franz Schubert : Quatuor à cordes en ré mineur D. 810 « La Jeune Fille et la Mort » -transcription pour 9 cordes

>Lundi 9 août – Colline Notre-Dame du Haut

à 17h30 – Clés d’écoute avec Florentine Mulsant

à 18h00 – Concert sur la colline

Lili Boulanger : « D’un soir triste » – Transcription pour ensemble de cordes par Alex Nante

Florentine Mulsant : Sonate de Concert pour violon n°3 Op.100 – Création

Johannes Brahms : Sextuor à cordes no 1 en si bémol majeur opus 18

Florentine Mulsant : « Suite pour orchestre à cordes n°2 Op.92 – Création -Commande M4H

dernière mise à jour : 2021-07-23 par