Capvern Capvern Capvern, Hautes-Pyrénées Repas Spectacle : “Je vais à Rio” Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Hautes-Pyrénées

Repas Spectacle : “Je vais à Rio” Capvern, 22 octobre 2021, Capvern. Repas Spectacle : “Je vais à Rio” 2021-10-22 19:30:00 – 2021-10-22 LA SIESTA CAPVERN

Capvern Hautes-Pyrénées Capvern Au restaurant La Siesta

Le rendez-vous mensuel avec Salomé.

ambiance Brésil, repas, cocktail et danse.

Réservation conseillée au 05.62.98.96.24 https://www.facebook.com/herve.siesta dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Capvern, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Capvern Adresse LA SIESTA CAPVERN Ville Capvern lieuville 43.11231#0.31036