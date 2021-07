Repas et soirées dansantes de la semaine halieutique Martigues, 12 août 2021-12 août 2021, Martigues.

Repas et soirées dansantes de la semaine halieutique 2021-08-12 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-14 Derrière l’hôtel de ville Avenue Louis Sammut

Martigues 13500

Programme des soirées dansantes avec repas (18h à minuit):

– Jeudi 12 août : thonade géante et soirée dansante

– Vendredi 13 août : cochon braisé et soirée dansante

– Samedi 14 août : Thonade géante et spectacle musique-variétés



Dans le cadre de la Semaine Halieutique : Championnat national de pêche hauturière sportive (en haute mer).



RDV à 17h pour l’arrivée des bateaux et la pesée des poissons.

Samedi : cérémonie de clôture et remise des prix.

La notoriété de ces soirées n’est plus à démontrer et l’engouement des martégaux et des touristes présents en cette période fait que ces soirées sont attendues avec impatience.

contact@clubnautiquemartigues.fr +33 4 42 81 17 46 http://www.clubnautiquemartigues.com/

Programme des soirées dansantes avec repas (18h à minuit):

– Jeudi 12 août : thonade géante et soirée dansante

– Vendredi 13 août : cochon braisé et soirée dansante

– Samedi 14 août : Thonade géante et spectacle musique-variétés



Dans le cadre de la Semaine Halieutique : Championnat national de pêche hauturière sportive (en haute mer).



RDV à 17h pour l’arrivée des bateaux et la pesée des poissons.

Samedi : cérémonie de clôture et remise des prix.

dernière mise à jour : 2021-06-28 par