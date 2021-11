Savigny-en-Sancerre Savigny-en-Sancerre Cher, Savigny-en-Sancerre Repas dansant au profit du Téléthon Savigny-en-Sancerre Savigny-en-Sancerre Catégories d’évènement: Cher

2021-12-04 19:30:00 19:30:00 – 2021-12-04

Savigny-en-Sancerre Cher Savigny-en-Sancerre 22 22 EUR L’association Rayon de Soleil se mobilise au profit du Téléthon.

Le matin, de 9h30 à 12h, vente de gâteaux, vin chaud et objets à la Mairie au profit du Téléthon.

Le soir, à partir de 19h30, repas dansant à la salle des fêtes.

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. (c) Rayon de Soleil

