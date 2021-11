Habas Habas Habas, Landes Repas convivial Habas Habas Catégories d’évènement: Habas

Landes

Repas convivial Habas, 4 décembre 2021, Habas. Repas convivial Habas

2021-12-04 – 2021-12-04

Habas Landes Habas 14 EUR Venez profiter d'un repas convivial « entrecôte frites », ouvert à tous, à l'issue du match de rugby opposant US Habas au RCB Salies . Prix : 14€ adultes et 6€ enfants. +33 6 82 32 69 31 © US Habas

Habas

