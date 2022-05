Repas animé et visite aux flambeaux : aout Montbazon Montbazon Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Montbazon

Repas animé et visite aux flambeaux : aout Montbazon, 13 août 2022, Montbazon. Repas animé et visite aux flambeaux : aout Montbazon

2022-08-13 20:00:00 – 2022-08-13 23:30:00

Montbazon Indre-et-Loire Montbazon 42 EUR Régalez vous à l’occasion d’un repas festif ! À l’honneur : un menu gargantuesque et une soirée animée ! Suivez nos chevaliers guides lors de visites nocturnes éclairées aux flambeaux, admirez un spectacle musical et écoutez notre conteur qui saura vous transporter grâce à ses histoires… Un repas mémorable en famille ou entre amis dans un cadre exceptionnel ! Régalez vous à l’occasion d’un repas festif ! À l’honneur : un menu gargantuesque et une soirée animée ! Suivez nos chevaliers guides lors de visites nocturnes éclairées aux flambeaux, admirez un spectacle musical et écoutez notre conteur qui saura vous transporter grâce à ses histoires… forteressedemontbazon@gmail.com +33 2 47 34 34 10 https://www.forteressedemontbazon.com/ Régalez vous à l’occasion d’un repas festif ! À l’honneur : un menu gargantuesque et une soirée animée ! Suivez nos chevaliers guides lors de visites nocturnes éclairées aux flambeaux, admirez un spectacle musical et écoutez notre conteur qui saura vous transporter grâce à ses histoires… Un repas mémorable en famille ou entre amis dans un cadre exceptionnel ! forteresse

Montbazon

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Montbazon Autres Lieu Montbazon Adresse Ville Montbazon lieuville Montbazon Departement Indre-et-Loire

Montbazon Montbazon Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbazon/

Repas animé et visite aux flambeaux : aout Montbazon 2022-08-13 was last modified: by Repas animé et visite aux flambeaux : aout Montbazon Montbazon 13 août 2022 Indre-et-Loire Montbazon

Montbazon Indre-et-Loire