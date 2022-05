Réouverture animée du musée Saint-Hilaire-en-Lignières, 8 mai 2022, Saint-Hilaire-en-Lignières.

Réouverture animée du musée Saint-Hilaire-en-Lignières

2022-05-08 – 2022-05-08

Saint-Hilaire-en-Lignières Cher Saint-Hilaire-en-Lignières

La réouverture de l’exposition approche ! Et on en profite pour accueillir les amis Bernard Capo, pour présenter et dédicacer la BD “Jean Sautivet, l’hôte de George Sand” et L’If de Villalin (Delphine Bordat, Jacques Margeridon et Jean-Jacques Smith) pour entamer la saison 2022 en musique !

visite guidée dès 14h , entrée 6€. Séance dédicace Bernard Capo de 14h à 18h et concert de l’If de Vilhain à 16h30 participation libre

+33 2 48 60 22 14

thiaulins

Saint-Hilaire-en-Lignières

