Armentières / Médiathèque L’albatros, le samedi 9 octobre à 10:00

A cette occasion, L’Albatros reçoit une jeune auteure, Floriane Joseph, pour son premier roman « La Belle est la Bête ».

Entrée gratuite sur inscription

L'équipe de la médiathèque, en partenariat avec la librairie Majuscule, vous présente une sélection de livres choisie parmi les sorties de cette rentrée littéraire 2021.

2021-10-09T10:00:00 2021-10-09T12:00:00

