Rentrée des Désaxé.e.s lundi 27 septembre à 19h / Rencontre avec Fabrice Bourlez autour de "Queer psychanalyse" La Parole Errante, 27 septembre 2021, Montreuil.

Rentrée des Désaxé.e.s lundi 27 septembre à 19h / Rencontre avec Fabrice Bourlez autour de “Queer psychanalyse”

La Parole Errante, le lundi 27 septembre à 19:00

**Fabrice Bourlez est également auteur de** **_Pulsions pasoliniennes_** **(Franciscopolis, 2015), il enseigne à l’ École nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris et à l’ESAD de Reims.** **Nous aborderons ensemble la question des hybridations possibles de la psychanalyse avec la pensée queer, ferons un point sur les recherches en cours et les croisements possibles avec d’autres disciplines et pratiques militantes.** _La visée des théories queer est éthique : rendre un plus grand nombre de vies vivables. À l’heure du triomphe des thérapies cognitivo-comportementalistes et des transformations profondes de la famille, les psychanalystes peuvent-ils se servir de ces avancées pour réinventer une clinique après l’OEdipe ?_ _Poser cette question, c’est se demander en quoi et pourquoi le travail de Judith Butler, Eve Kosofsky Sedgwick, Paul B. Preciado et d’une multitude d’autres théoriciennes et théoriciens, dé-fait la psychanalyse. C’est s’offrir des pistes concrètes pour revenir sur des formules et des évidences cliniques parfois trop vite tenues pour acquises. C’est resituer la praxis analytique à la croisée de la théorie et du politique. En retour, c’est mettre les concepts des queer face à la tâche impossible qui anime l’analyste, les confronter au réel singulier qui prévaut dans chaque cure._ _Il ne s’agit donc pas de transformer la pratique en philosophie ou de faire des dé-constructions du genre une clinique, mais de démontrer l’utilité de l’une et l’acuité de l’autre pour rencontrer les minorités en tous genres._ **Afin de respecter les mesures sanitaires, la rencontre aura lieu dans la grande salle de la Parole errante. Au plaisir de vous retrouver !**

Nous sommes ravies de vous accueillir à nouveau pour échanger avec Fabrice Bourlez, philosophe et psychanalyste, autour de “Queer psychanalyse. Clinique mineure et déconstructions du genre ”

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis



