Impré(visible) Université Rennes 2 – Campus Villejean, 29 novembre 2021 09:00, Rennes. 29 novembre 2021 – 28 janvier 2022 Sur place Entrée libre 02 99 14 11 41, s-culturel@univ-rennes2.fr Photographies de Nina Helye, étudiante en Licence 2 Arts plastiques à l’université Rennes 2. C’est déroutant chaque fois, la manière dont chaque prise de vue se développe. Un délicieux processus qui mélange de la prévoyance et du hasard. C’est inattendu, le rendu de chaque photo, l’émotion qui s’en dégage. La manière de tenter de faire naître de détails qu’on peut penser anodins, du banal, de ces infinités d’instants, un condensé de sensations. Parvenir à les faire exister, à les faire compter, à faire qu’ils ne nous quittent plus jamais. Et quand on les regarde, quand on contemple le moment désormais figé, il y a là une force, ce n’est plus seulement ce que l’on voit qui nous touche, mais le reflet de quelque chose en soi. Ça déclenche une émotion profonde, pouvant être déconcertante. Exposition à découvrir à la Mezzanine (bât. O, 1er étage) Université Rennes 2 – Campus Villejean Place du recteur Henri Le Moal, 35000 Rennes 35000 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine lundi 29 novembre – 09h00 à 19h00

