Les Ty Co : projet d’éco-lotissement en habitats légers The Land, Rennes, 7 décembre 2021 17:30, Rennes. Mardi 7 décembre, 17h30 Sur place Entrée gratuite, sur inscription Une conférence animée par Gabriel Jeanneau, en projet de création d’entreprise « Les Ty co ». Son projet a pour objectif de créer des écolotissements en habitats légers. Une conférence animée par Gabriel Jeanneau, en projet de création

d’entreprise « Les Ty co ». Son projet a pour objectif de créer des écolotissements en habitats légers en partenariat avec les acteurs du

territoire.

Les éco-lotissements sont des lieux qui revêts une dimension

participative à travers la mise à disposition d’espaces et d’infrastructures

partagés, comme une salle commune, une laverie, des espaces

extérieurs de jeux et de loisirs ou des jardins. Ces lieux ont pour objectif le

respect des principes de développement durable, grâce à des projets de

constructions audacieuses qui privilégient les matériaux renouvelables

et qui se caractérisent par une faible consommation d’énergie. The Land, Rennes 39 Rue Fernand Robert, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine mardi 7 décembre – 17h30 à 18h30

Heure : 17:30 - 18:30