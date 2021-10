Rennes Salle de la Cité Ille-et-Vilaine, Rennes Objection Votre Honneur Salle de la Cité Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Objection Votre Honneur Salle de la Cité, 27 novembre 2021 19:30, Rennes. Samedi 27 novembre, 19h30 Sur place Plein : 18 euros / Réduit : 15 euros http://www.lacompagnietrestresdrole.com, 0602724682 Et si Dieu vous laissait le choix entre le paradis et l’enfer ? Enfin, le choix, ça reste à voir ! Assistez au procès de sa vie ! Et si Dieu vous laissait le choix entre le paradis et l’enfer ? Enfin, le choix, ça reste à voir ! Assistez au procès de sa vie ! Olivier Corbeau, grand avocat au barreau de Paris décède brutalement en pleine plaidoirie.

Sa vie, faite de mensonges, de coups bas et d’une prostituée qu’il voit tous les lundis entre 12h et 12h30, ne va pas l’aider à entrer au paradis. Surtout lorsque Dieu décide d’organiser un procès grandeur nature ! Si Olivier gagne, à lui le paradis. S’il perd, bonjour l’enfer ! Et qui de mieux pour l’affronter que Marianne, sa dangereuse consoeur d’en bas ? Salle de la Cité 10 Rue Saint Louis 35000 Rennes Ille et vilaine samedi 27 novembre – 19h30 à 20h45

