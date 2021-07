Rennes péniche spectacle Ille-et-Vilaine, Rennes Trio Alezane péniche spectacle Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Trio Alezane péniche spectacle, 9 décembre 2021 20:30-9 décembre 2021 21:00, Rennes. Jeudi 9 décembre, 20h30 Payant (12.5€ – 14€) 02 99 59 35 38 Musique, Danse et Voix du Monde Alezane embrasse l’ensemble du répertoire de la carrière de Titi Robin (ouzouq, guitare, oud) en tant que compositeur et improvisateur. L’instrumentiste dialogue avec la voix et la danse de sa fille Maria Robin. Plaisir infini pour celui qui dit toujours s’inspirer du chant dans son rapport à l’instrument et qui a fréquemment confronté son jeu à la danse, en particulier avec la danseuse rajasthani Gulabi Sapera, avec qui Maria s’est initiée enfant aux fondamentaux du style kalbeliya.

Leur complice Habib Meftah, éminent rythmicien, les accompagne aux percussions.

Ensemble, ils font vivre le répertoire personnel propre à l’univers de Titi Robin, un répertoire original qui s’abreuve aux rives occidentales de la Méditerranée pour remonter jusqu’aux sources gitanes de l’Asie Centrale.

“Un univers unique qui embrasse tous les Orients, sans jamais en diluer aucun.” Et qui évolue depuis les improvisations intimistes jusqu’aux rumbas gitanes collectives et festives…

Une belle soirée en perspective ! péniche spectacle 1 Quai Saint-Cyr, 35000 Rennes, France 35000 Rennes Ille-et-Vilaine jeudi 9 décembre – 20h30 à 21h00 Kalakshetra

