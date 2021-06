Rennes Parc Jean Guy Ille-et-Vilaine, Rennes Les Trans aux Parcs Parc Jean Guy Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Les Trans aux Parcs Parc Jean Guy, 30 juin 2021 18:30-30 juin 2021 22:00, Rennes. 30 juin et 1 juillet Entrée libre Les Trans vous invitent à partager un moment de musique live et de convivialité dans le joli parc Jean Guy où deux groupes se succèderont. Les Trans vous invitent à partager un moment de musique live et de convivialité dans le joli parc Jean Guy où deux groupes se succèderont.

Mercredi 30 Juin à partir de 18H30 concert de Emmanza et Music on Hold

Jeudi 1er Juillet à partir de 18H30 concert de SBRBS et Bafang Parc Jean Guy 10 rue jean guy rennes 35043 Rennes Quartiers Ouest Ille-et-Vilaine mercredi 30 juin – 18h30 à 22h00

jeudi 1er juillet – 18h30 à 22h00

Détails Heure : 18:30 - 22:00 Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Étiquettes évènement : Autres Lieu Parc Jean Guy Adresse 10 rue jean guy rennes Ville Rennes lieuville Parc Jean Guy Rennes