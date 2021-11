/ ESPACES / CONNEXIONS / : Exposition de peintures à l’huile ORANGERIE DU THABOR, 30 novembre 2021 13:00, Rennes.

30 novembre – 12 décembre Sur place https://fb.me/e/1SQnCZHn1

… Les paysages abstraits aux couleurs surréalistes ne représentent donc pas la nature mais évoquent un espace sensoriel, spirituel en contact direct avec l’émotionnel.

Cette artiste présente ses dernières oeuvres inédites empreintent de force et de maîtrise. Travaillant sur les paysages naturels, elle crée des espaces en connexion directe avec notre intériorité. Yuliya Patotskaya porte un regard vivant et tout en vibrations qui emmène le spectateur vers des perspectives profondes et immatérielles, en dehors du cadre même de l’oeuvre, vers sa propre intériorité. Exposant à Pékin, Londres, Minsk, Zurich et Tel Aviv, Yuliya Patotskaya nous fait l’honneur de dévoiler son travail sur Rennes.

Inspirée par les premières œuvres de Piet Mondrian et de celles Giorgio Morandi, l’artiste travaille à l’huile sur toile, de grands formats ou des successions de divers formats et nous dévoile un univers jouant entre figuration et abstraction.

Yuliya Patotskaya questionne et confronte sans cesse les espaces coloriels qu’elle articule, afin d’aller vers l’essentiel au-delà de toute superficialité.

Arpentant les forêts, les champs, les sentiers côtiers, elles s’approprient ces zones naturelles pour les retranscrire picturalement. Dans ses espaces imaginaires, elle nous invite à comprendre en profondeur ses propres sensations vécues in situ, pour les relier directement à notre inconscient.

< Après avoir expérimenté différents médiums, styles et concepts plus figuratifs, je m’attarde aujourd’hui à pousser mon esthétisme vers un « minimalisme romantique ». Chaque tableau est une nouvelle expérience, une recherche vers la simplification. Je réfléchis à l’énigme de la perception humaine. Mon objectif est d’éveiller le subconscient de celui qui voit mon oeuvre et le pousser à faire émerger en lui ses propres ressentis émotionnels intérieurs, ses sentiments profonds. Je l’invite ainsi à faire son propre questionnement, en face à face avec le mien.

Je suis obsédée par cette idée de manipuler les espaces, de créer une illusion de zones picturales ouvertes et fermées.

Les yeux errent autour de l’œuvre pour y découvrir de nouvelles dimensions.

Les motifs floraux comme les racines, jouent le rôle de personnages, transmettant l’énergie entre les masses, les éléments, le flux émotionnel… J’installe une circulation d’énergie en y associant mes propres sentiments

Mes oeuvres sont un espace de méditation, un échange de sentiments, un médium. Mes paysages abstraits aux couleurs surréalistes ne représentent donc pas la nature mais évoquent un espace sensoriel, spirituel en contact direct avec l’émotionnel. J’installe une harmonie et un dynamisme des couleurs et des compositions pour que la narration figurative disparaisse laissant place à l’imaginaire du spectateur, en connexion.

Mon art est plein de ce souffle du naturel, de son énigme et de son romantisme.>

ORANGERIE DU THABOR 35000 RENNES 35000 Rennes Thabor Ille-et-Vilaine

mardi 30 novembre – 13h00 à 18h30

mercredi 1er décembre – 13h00 à 18h30

jeudi 2 décembre – 13h00 à 18h30

vendredi 3 décembre – 13h00 à 18h30

samedi 4 décembre – 11h00 à 18h30

dimanche 5 décembre – 11h00 à 18h30

mardi 7 décembre – 13h00 à 18h30

mercredi 8 décembre – 13h00 à 18h30

jeudi 9 décembre – 13h00 à 18h30

vendredi 10 décembre – 13h00 à 18h30

samedi 11 décembre – 11h00 à 18h30

dimanche 12 décembre – 11h00 à 18h30